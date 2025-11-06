170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、最新“天気コーデ”2種が大人かわいい「甲乙つけがたい」「めっちゃスタイル抜群です」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、6日までにインスタグラムを更新。天気に合わせたかわいいコーデを披露し、ファンから称賛の声が上がっている。
【写真】天気に合わせたおしゃれコーデが素敵な穂川果音（ほか8枚）
170cmの抜群スタイルと美貌がSNSで話題になっている穂川は「毎日、次の日の天気気に合わせて衣装を選んでお伝えしてます 11/3〜4はこの時期としては少し気温が低め。朝晩は10度を下回る日も出てきたので、ブーツなどを使った底冷え対策コーデなど 季節がどんどん進んでいきますね〜」とつづり、2種類のコーデを紹介。
「底冷え対策コーデ」では、ニットのトップスとロングスカートにブーツを合わせた温かそうな装いに。「にわか雨対策コーデ」では、白トップスに赤のロングスカートを合わせた大人かわいい姿を見せている。
天気に合わせつつもおしゃれを欠かさないコーデにファンからは「めっちゃスタイル抜群です」「甲乙つけがたいですが、右側の方が私は好きです」「に合わせてニットにブーツが似合いますね」などの声が寄せられていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
【写真】天気に合わせたおしゃれコーデが素敵な穂川果音（ほか8枚）
170cmの抜群スタイルと美貌がSNSで話題になっている穂川は「毎日、次の日の天気気に合わせて衣装を選んでお伝えしてます 11/3〜4はこの時期としては少し気温が低め。朝晩は10度を下回る日も出てきたので、ブーツなどを使った底冷え対策コーデなど 季節がどんどん進んでいきますね〜」とつづり、2種類のコーデを紹介。
天気に合わせつつもおしゃれを欠かさないコーデにファンからは「めっちゃスタイル抜群です」「甲乙つけがたいですが、右側の方が私は好きです」「に合わせてニットにブーツが似合いますね」などの声が寄せられていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）