米人気番組に出演

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。翌日、デーブ・ロバーツ監督らが米人気番組に出演。その中で“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は、自身のインスタグラムで公開した“クイズ”の答え合わせを披露している。

キケは、ロバーツ監督やウィル・スミス捕手らと共に米放送局「ABC」の米人気番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。試合翌日はホテルでのパーティーで盛り上がったという選手たちに、司会のジミー・キンメル氏は「優勝後のパーティーで、一番目立っていた選手は誰？」と質問した。

選手らは口々にカービー・イェーツ投手の名を回答。スミスは、会場に最後まで残ってたのがイェーツだと明かした上で、「彼はかなり伝説的なタトゥーを入れたよ。インスタに上げてたよね？」とキケに水を向けている。

キケは3日（同4日）までに、自身のインスタグラムに誰のものか分からないお尻との2ショット写真を投稿。お尻には、日本の大人気ゲームキャラクター「星のカービィ」がワールドシリーズ優勝トロフィーを掲げるタトゥーが掘られていた。キケが「誰だと思う？」と記した投稿は、ファンの間で話題を呼んでいた。

スミスとのやり取りを見て、「あれは彼（イェーツ）のお尻だったのかい？」と尋ねたキンメル氏。キケは「そうだよ」と認めた上で、「だってカービーじゃなきゃ、誰が自分のお尻にカービィのタトゥーを入れるんだよ？」と続けている。

キケはイェーツがタトゥーをいれた経緯について「カービーはメジャーで12年くらいプレーしてるけど、ワールドシリーズで優勝したことがなかったんだ。それでルーキーの年からずっと『もしワールドシリーズで優勝したら、お尻にカービィがワールドシリーズのトロフィーを持ってるタトゥーを入れる』って言ってたんだ」と説明した。

「それが昨夜の午前1時頃に実現したわけ」と裏側を紹介したキケに、キンメル氏は「なるほど。タトゥーを入れるには最高の時間帯だね」と笑顔で答えていた。



（THE ANSWER編集部）