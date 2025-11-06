６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、女性のトイレだけに行列ができる問題について、改善に向けた政府の会議がこの日、スタートしたことを報じた。

この日の番組では、その原因として、もともと男性トイレの方が数が多く、手間のかかる女性の方が数が少なく設置されているため、嫌でも行列になる点を指摘。トイレの利用時間も男性が平均３５秒、女性が１０５秒かかる上、男性トイレが女性トイレに比べ、約１・７倍多く設置されているという調査結果も紹介した。

その上で国交省がトイレの設置数の基準見直しなどのガイドラインとりまとめの方針を発表したことを報じた井上貴博アナウンサーは「世界中で広がっている考え方として、こういった問題の背景には一人一人の意識があるという風に言われています」と発言。

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）として、トイレについて設計者は「男女同じ面積であればいい」、利用者は「行列は仕方ない」と思い込んでしまっているというアンコンシャスバイアス研究所・守屋智敬代表の指摘を紹介した上で「それぞれ、無意識の思い込みってあるなあと自分でも感じますよね」と話した井上アナ。

「アンコンシャス・バイアスが悪いかって言うと脳の便利な機能ですので…。でも、赤いランドセルって聞くと女の子を連想するとか、そういうクセに気づくことがまず重要なんだということですよね」と続けると「おむつ替えスペース、授乳室の多くが女性用トイレのみ（に設置）ですけど、これも女性の役割だという無意識の思い込みがあると言われています」と口に。

アンコンシャス・アドバイスを解消するための（１）決めつけない、押しつけない（２）相手の表情・態度「サイン」を見る（３）自分の「モノの見方」のクセを知るという守屋氏のアドバイスも紹介。同氏の「アンコンシャス・アドバイスに気づくことは多様性を認め合う社会の実現への第一歩になる」という言葉を受け、井上アナは「（アンコンシャス・アドバイスは）やはり自分の可能性を狭めることにもなるし、他人の可能性も狭めることになってしまうんだなと感じますね」と話していた。