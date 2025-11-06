豆原一成、映画鑑賞した父親からの言葉に感激 JO1は“富士山のような存在”【富士山と、コーヒーと、しあわせの数式】
【モデルプレス＝2025/11/06】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が6日、都内で開催された映画 『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』 公開御礼舞台挨拶に出席。映画鑑賞した家族の反応について明かした。
【写真】JO1メンバー、劇的イメチェン姿を初出し
本作は、教育のために奔走した島田依史子（しまだいしこ）氏の著作「信用はデパートで売っていない 教え子とともに歩んだ女性の物語」（講談社エディトリアル刊）を原案として、孫と祖母が軽やかに紡ぐ家族の物語を描く。この日は市毛良枝、中西健二監督、脚本家・まなべゆきこも出席していた。
公開後2週間の反響を聞かれた豆原は「例えばSNSとかでも、皆さんが観に行ってくれたっていうのを聞きましたし、やっぱり家族だったり、自分のおじいちゃん・おばあちゃんとかも観に行ってくれて。自分としても、作品が家族に届くっていうのはすごく嬉しいですし、感想をもらえたっていうのは、ちょっと親孝行できたのかなっていうのもあるので。すごくありがたいですね」と報告。「父親から、作品としての拓磨の成長もそうだけど、一成の成長も見れてよかったっていう風に言っていただいて。それはすごく嬉しかったですね」と笑顔で明かした。
現在の自分の人生を富士山で喩えると何合目か聞かれた豆原は「実際に登ったことがないので、少し難しいんですけれども、2合目くらいじゃないですかね？まだまだ上はあるなと感じていますね。半分でもないなっていう。5合目でもないんじゃないか。まだ、もっと行ける。その意味で2と。まだまだ高いので、もっと上がれるように頑張りたいなっていう気持ちですね」と伝えた。
また、自身にとっての富士山のような存在を質問されると「全然綺麗ごととかなしにして、やっぱりJO1かなっていうのはあります。（拍手を受けて）って言うとこうなると思うんですけど（笑）。そう思うんですけど、本当にそうなのかなって。やっぱり、JO1っていう名前が自分には付いていて、それがあって自分がお仕事できているっていうのもあるので。そこはどうしても切っても切り離せないものだと思うので」と語り「僕の感覚ではまだ2合目なので。もっと行けるんじゃないかなっていう風に思います」とメンバーとともに頂上を目指していきたい様子だった。（modelpress編集部）
