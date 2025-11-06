熊本県小国町の元建設課長が、公共工事の指名業者から29回にわたり飲食や宿泊の接待を受けたとして逮捕された事件で、警察が、現在（6日午後6時15分時点）、町役場を家宅捜索しています。

記者「午後５時半、段ボール箱を持った捜査員が役場に入っていきました」

家宅捜索は現在も続いています。

町役場で建設課長を務めていたのが小野昌伸容疑者（60）。今日（6日）、熊本地方検察庁に身柄が送られました。

小野容疑者は建設課長だったおととし6月から去年12月の間、町が発注する土木工事の指名競争入札に、小国町の企業9社を参加させた見返りとして、29回にわたり52万円相当の飲食や宿泊の接待を受けた収賄の疑いで逮捕されました。

また、便宜を受けたとされる地元の土木建設会社「伊藤組」の社長、伊藤英志容疑者（60）も、小野容疑者を接待した贈賄の疑いで逮捕・送検されています。

警察は今年の5月から、2人に事情を聞き、捜査を進めていました。

逮捕を受け、5日夜、小国町の渡邉誠次町長が会見を開き、謝罪しました。

小国町 渡邉誠次町長「町民のみなさま関係者にご迷惑と心配をかけました。心より深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした」

その一方で、逮捕された２人については…

小国町 渡邉誠次町長「2人とも今まで町の利益のためにしっかり頑張ってきたので、懇親を深めながらしっかり話をしてきたと思います。その中で私は違法性はないと思っております」

2人を知る町の人はこう話します。

伊藤容疑者を知る町民「社長は気前がいいから少々のことはいいですよとおごっていたんじゃないか。小国町の公共事業に特定の業者だけが入っていると感じたことはない」

警察は、小野容疑者が伊藤組を指名競争入札に参加させた他、伊藤組の落札にも便宜を図った可能性があるとみて捜査しています。

警察は2人の認否について「捜査に支障がある」として明らかにしていません。

町長の見解は「違法性がない」なぜ？

指名競争入札について町には「地元事業者の育成などを理由に優先的な選定・指名を行う」という考えがあり、町長は小国町の9社で入札することは既定路線であり、便宜の図りようがないとしています。

一方、警察は本来、指名競争入札は町外からも県外からも参加できるべきもので、そこを町の9社に絞ったことに便宜を図り接待を受けたとして小野容疑者を逮捕しています。

小野容疑者が建設課長だった時、どれぐらい伊藤容疑者の会社が工事を請け負っていたのでしょうか。

小国町によりますと3年間に町が発注した土木工事は合わせて190件、発注額は約22億6000万円です。そのうち伊藤組が受けたのは、29件、約4億9000万円で、全体の2割ほどとなっています。

この2割という数字について町の担当課は、「伊藤組に発注が偏っているわけではない」と説明しています。

町民からは擁護する声も

家宅捜索が続く、小国町役場から中継です。

＜記者リポート＞

家宅捜索は、午後5時半ごろに始まりました。県警は捜査員12人態勢で捜索を行っていますが、50分が経った現在も続いています。小野容疑者が勤務する建設課は建物2階の反対側にあり、この場所から中の様子を伺い知ることはできませんが、町が発注した工事に関する書類などを押収していると見られます。

町の職員が建設会社の社長に便宜を図り、その見返りとして接待を受けた疑いが持たれている今回の事件。２人の認否は明らかになっていませんが、住民からは「町の職員と社長という関係性で接待と思われるような行為をしていることは迂闊で問題だ」「何の見返りもなくおごる・おごられるというのは想像しがたい」という声が聞かれました。

一方で、伊藤容疑者を知る人からは「伊藤容疑者は自分の会社の利益だけを追求するような人ではない」「伊藤組が町の工事を独占していたわけではない」などと、擁護する声も多く聞かれました。

建設業の関係者は「地元の業者が選ばれるのは災害時の備えで、業者を維持、育成する観点からもよくあること」という話も出ています。

元課長は伊藤組に便宜を計ったのか、そしてその見返りとしての接待があったのか。警察は今後、押収した資料などを基に、容疑の裏付けを進める方針です。

以上、警察による家宅捜索が続く小国町役場から中継でした。