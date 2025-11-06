７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が６日、東京・スカイツリータウンで行われた「−ドリームクリスマス ２０２５」（１２月２５日まで）のイルミネーション点灯セレモニーに登場した。

東京スカイツリーがクリスマスに向けて、特別ライティングになることを記念した同セレモニー。今年からデザインが一新され、「オーナメントツリー」「エレガントツリー」「サンタクロース」の３種類が約１分ごとに移り変わる。

メンバーは白が映えるボア素材の白衣装で登場。点灯を終えると、村川緋杏は「世界で１番大きなツリーじゃないかなと思うんですけど、こんな大きいツリーを点灯したなんて考えられない」と興奮した様子。地元の合唱団と「ジングルベル」を歌唱するなど、イベントを盛り上げた。

今年のクリスマスの予定について、小川奈々子は「（メンバーの）みんなと過ごしたいと思います。みんなでクリスマスパーティーをしたいねと話しているので、部屋を飾り付けとかして、ホールケーキを買って、みんなで好きな映画を見ながら過ごしたい」と明かした。

今年は「倍倍ＦＩＧＨＴ！」をきっかけに、大ブレイクしたＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ。今年の振り返りと、来年の抱負を聞かれた立花琴未は「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥを知ってくれてくれる人が増えたので、スカイツリーのようにみんなに知られるグループになりたい」と話すと、南なつは「スカイツリーのようにいつもそばにいるような存在になれるように頑張りたい」と意気込んだ。