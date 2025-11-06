「アウター迷子」→【ZARA】へ！ 大人のサマ見え♡「ショート丈ジャケット」

本格的な冬を迎えるまでの間、アウターは何着よう……と悩む大人女性は多いのでは？ 編集部がリサーチしたところ、大人に似合いそうなジャケットを【ZARA（ザラ）】で発見！ 上品さがありつつトレンド感のあるショート丈を採用したジャケットは、カジュアルにもきれいめにも使えるデザインが魅力です。

上品なスエード風ジャケット

【ZARA】「スエード風ショートジャケット」\6,590（税込）

スエード風素材のショートジャケットは、さっと羽織るだけで着こなしを格上げできそう。フラップ付きのフロントポケットがアクセントになり、シンプルなインナーやワイドパンツを合わせるだけでこなれ感アップを狙えます。カーキやブラウン系のカラーでまとめると、秋らしい深みのあるスタイルが楽しめるかも。

都会的な印象をつくる大人のバーガンディ

【ZARA】「ソフトショートジャケット」\7,990（税込）

洗練されたバーガンディカラーが魅力のショートジャケット。クルーネックとリブ仕上げでほどよくカジュアルになり、頑張りすぎない大人の余裕を楽しめそうです。メタリックなボタンとジップがさりげないアクセントになり、モードな印象もキープ。秋コーデの主役にぴったりの一枚です。

Writer：licca.M