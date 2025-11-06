大阪城ホール「大規模改修工事」予定・内容を公表 来年1月に2週間の休館を経て、27年1月中旬から2ヶ月間
大阪城ホールは、6日までに公式サイトを更新し、「大規模改修工事」などの予定を公表した。
来年1月15日〜28日の2週間、改修工事のため休館する。また、2027年1月中旬から約2ヶ月、大規模改修工事を行う。
サイトでは、11月2日付で「大阪城ホールは、2026年1月15日（木）から1月28日（水）までの2週間、改修工事のため、休館いたします。休館期間中、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。また、2027年1月中旬から約2か月間、大規模改修工事を予定しています。今後、詳細が決まりましたら、随時お知らせいたします」と伝えた。
今年3月に策定した中期経営計画では「大規模改修工事は、令和7年度及び8年度に長期間の休館を予定し、工事を実施する」とし、「新型コロナウイルス感染症の影響から前回工事で未実施となっているスタンド観客席更新や各種美装化工事などに加え、ホールのクオリティー向上にも繋がる大型映像設備の更新、また舞台設営業者等による事故防止や安全性の向上を図る吊り荷重管理システムの更新等を実施する」と明らかにしている。
大阪城ホールは、最大1万6000人を収容（ステージパターンC）。大阪城公園内に1983年にオープン以来、大阪を代表するドーム式の多目的アリーナで、コンサート、競技会など、さまざまに利用されている。
