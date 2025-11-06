坂下千里子が11月4日放送の『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）に初登場し、うざキャラにさまざまな指摘が集まっている。

【写真】紺のハイソが意外と似合ってる…48歳・坂下千里子のJK姿

“さすがベテラン”との擁護の声もあるが…

問題のシーンは、くりぃむしちゅーの有田哲平が、1989年に撮影された駅の写真から、正解である「恵比寿駅」と答えるまで時間がかかったときのことだった。

「有田さんは答えたあと、恵比寿駅の外観の変化について『結構、変わってませんか?』と問いかけると、坂下さんがいきなり『えっ? えっ? 変わってなーい! 面影も丸出し! 写真見てすぐ分かる! すぐ分かった。残り8秒の段階で恵比寿って出そうになった! 遅いんだもん! 遅い!』と、容赦ないダメ出しをしたんです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

いきなり絡んできた坂下に有田は「なんなんすか、この人。初登場でしょ!? すげぇイチャモンつけてくる」と困惑するも、坂下は「イチャモンじゃない! すぐ答えなよ! 私はすぐ分かったんだから!」とガン詰め。このいざこざに司会の上田晋也も「誰だ、あのチンピラ連れてきたの」と呆れていたという。

坂下の“うざ絡み”はまだまだ続いた。

「有田さんチームが2択クイズで間違えたとき、坂下さんは『絶対Bだと思ったんですよ、それをAって言うから』と大喜び。有田さんは『あなたにごちゃごちゃ言われる筋合いない』と声を荒げ、『なんだこいつは!』と、坂下とタッグを組んでいた柳原可奈子さんにも注意していました」

その後、坂下・柳原チームも2択クイズに挑戦。坂下はAの選択肢を予想し、柳原はBを予想。最終的に坂下が譲ってBを選んだものの、正解はAだった。

「謝る柳原さんに対して坂下さんがまたも“うざ絡み”するかと思いきや、今度は殊勝に『私はゲストで来てるから、でしゃばれないんじゃん』と言い、上田さんから『十分でしゃばってらっしゃいますけど?』、タカアンドトシのトシさんも『どの口が言ってんだ』と呆れられていました」

ネット上では坂下のウザ絡みと暴走に対して、

《坂下千里子氏の鬱陶しさに辟易している》

《坂下千里子のせいで、今夜は不愉快すぎた もう出さないでください》

《そういうキャラを求められてたとしてもうざ過ぎます》

など、反発が寄せられてしまった。

一方で、《ちりちゃんの良さってそのうるささなんだよねー》《さすがベテランの坂下千里子、安定してる》という擁護の声も。

「この番組は例えば『Qさま!!』のように、知的タレントばかりが集まるものではなく、クイズを楽しく解こうというもの。そのため坂下さんのように、スタジオをかき回してくれるタレントを起用したのでしょう。彼女も30年のキャリアを生かして有田さんに突っ込んでいったのですが、一部の番組ファンからは“不要”と思われてしまったようです」

次回出演はあるのだろうか……。