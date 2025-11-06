長野・大町市のJRの駅近くで6日、子グマが出没しました。子グマはおよそ2時間藪に潜んでいましたが、その後、捕獲されました。



大町市常盤のJR大糸線安曇沓掛駅の近くで捕獲されたクマ。



午前10時すぎ、住民から「駅の西側の田んぼでクマを見た」との情報を受け、市の職員や警察などが駆け付けました。



午前11時半すぎ、駅の東側にいた子グマを確認し専門家が麻酔銃を撃ちましたが、その後、藪の中に隠れ見失ったといいます。





リポート「午後1時前です。警察や市の職員などが捜索にあたっている」現場は、大町市役所からおよそ6キロの安曇沓掛駅の東側で、住宅や田畑が広がります。藪の中の捜索が続くこと2時間…。リポート「午後2時前です職員が網を持って走っています。クマがいたようです！」職員「こっちきまーす、こっちきまーす」職員「入りました。入りました」午後2時ごろ、藪の中で麻酔が効いている状態の子グマを見つけ市の職員などが網で捕獲しました。人への被害はありませんでした。Q.クマの様子は大町市・危機管理課「幼獣なのでそんなに慌てたという感じではない。必ずしも出ない場所ではない。夜間とか早朝は気を付けていただくのがよろしいかと思います」市によりますと子グマは、体長およそ60センチで、山に返されるということです。大町市では10月だけで、、62件のクマの目撃情報が寄せられていて、去年を大幅に上回っています。（去年比＋56件）また、11月に入ってからも連日クマの目撃情報があり、注意を呼び掛けています。