紗栄子「めっちゃありがたくて」これからの季節におすすめしたい鎮静美容液

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子がリアルに使ってる【秋のおすすめアイテム】』の動画を投稿。おすすめアイテムを紹介し、中には美容アイテムも！ブランドの提供を受けての内容ではありましたが、紗栄子さんなりの使用感も語ってくれました。

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

SKIN1004/プロバイオシカ インテンシブ アンプル 3,100円（編集部調べ）

刺激を受けた肌の鎮静をしてくれる美容液！

紗栄子さんはこちらについて「この時期めっちゃありがたくて」「保湿力もすごい高い」とコメントしながら紹介。

また、肌の変化について「鎮静系のもの求めてる時にすごい重宝してて」「だいぶ落ち着かせてくれて、日に日に変わっていくわけ」と肌の鎮静効果についても実感したとコメント。

そしてテクスチャーについても「結構しっかりとろみがある」と表現し「結構柔らかい感じでもっちりする」と塗った後の肌の状態についても触れていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながら“おすすめアイテム”を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。