紗栄子「めっちゃありがたくて」これからの季節におすすめしたい鎮静美容液
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子がリアルに使ってる【秋のおすすめアイテム】』の動画を投稿。おすすめアイテムを紹介し、中には美容アイテムも！ブランドの提供を受けての内容ではありましたが、紗栄子さんなりの使用感も語ってくれました。
■美容液
動画内に登場したのはこちら！
SKIN1004/プロバイオシカ インテンシブ アンプル 3,100円（編集部調べ）
刺激を受けた肌の鎮静をしてくれる美容液！
紗栄子さんはこちらについて「この時期めっちゃありがたくて」「保湿力もすごい高い」とコメントしながら紹介。
また、肌の変化について「鎮静系のもの求めてる時にすごい重宝してて」「だいぶ落ち着かせてくれて、日に日に変わっていくわけ」と肌の鎮静効果についても実感したとコメント。
そしてテクスチャーについても「結構しっかりとろみがある」と表現し「結構柔らかい感じでもっちりする」と塗った後の肌の状態についても触れていました！
■動画もチェック
動画内では、その他のアイテムも紹介しながら“おすすめアイテム”を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。