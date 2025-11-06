北陸新幹線の開業に伴い、JRから経営が移管された北陸線。IRいしかわ鉄道などは12月、新潟県の上越妙高駅から金沢駅まで直通運転する初の観光列車を運行すると発表しました。

12月6日に金沢駅に乗り入れることが決まった観光列車「雪月花」。

新潟県の第3セクターえちごトキめき鉄道で運行されている鮮やかな赤色が特徴の列車で、日本海を眺めながら車内で料理を楽しむことができます。

運行は12月6日 3社社長が魅力を語る

IRいしかわ鉄道など3社の社長は6日、石川県庁で会見を開き、2015年3月の北陸新幹線の金沢開業から10周年となったのを記念して、12月6日に「雪月花」を新潟県の上越妙高駅から金沢駅まで運行すると発表しました。

えちごトキめき鉄道 平井隆志社長「非常に日本海のダイナミックな景色とですね、綺麗な山並みというものが両方楽しめる」

IRいしかわ鉄道 内田滋一社長「素晴らしい海の幸の季節一番、ある意味美味しい季節に入るというのが、この季節に運行する非常に魅力」

雪月花は12月6日の午前9時に上越妙高駅を出発し、およそ4時間半をかけて金沢駅まで運行したあと、午後4時前に新潟県へ向けて折り返します。

料金は片道5万6800円から。受付は11月10日正午に始まり、30人の定員に達し次第終了するということです。