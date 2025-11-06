冬の味覚の王様・ズワイガニ漁が、6日午前0時に解禁されました。

石川県内からは100隻近い漁船が出漁し、金沢港などでは午後から獲れたてのカニが次々と水揚げされていきました。

久々江龍飛キャスター「ここ金沢港にはすでに多くの船が到着しています。カニのサイズを仕分ける作業を行っています。新たに船が港へと帰ってきました」

金沢港では、午後0時半ごろから初日のカニ漁を終えた漁船が続々と帰港しました。メスの「香箱ガニ」の漁獲量は資源保護のため1隻当たり3000匹までと決められていて、漁師たちが丁寧に選別していきました。

出るか⁉ 最高級ブランドの「輝」

そして、ブランド蟹として名高いオスの「加能ガニ」

全国トップクラスの厳しい基準を満たした最高級ブランド「輝（かがやき）」のほか、今年は新たな取り組みとして各漁船がその日の漁での一番を決め「一番推し」として特別な九谷焼のタグを取り付けます。

第三十八住吉丸・浜谷高志さん「（輝の）候補に挙げとるから大きいは大きいけど…ギリギリのところ。（輝は）値段が全然違う、みんなそれで一生懸命とっている」

水揚げの様子を見にきた料理人は。

和乃食はねや・前田利幸さん「最高だよね。いくらつくんだろうね。楽しみ楽しみ。カニの横綱だもんね、大の里みたいなもん」

石川県漁業協同組合によりますと、6日は県内全体で96隻の船が出漁したということです。

金沢港ではこのあと、初競りが行われ、初日に「輝」が認定されるかも注目が集まります。