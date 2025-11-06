Bialystocksの新曲「言伝」が、2026年1月より放送のTVアニメ『違国日記』のエンディングテーマに決定した。

『FEEL YOUNG』（祥伝社）2023年7月号にて完結した同作品は、人見知りな小説家 高代槙生と、その姪であり、両親を事故でなくした少女 田汲朝による年の差同居譚である。2024年6月には、新垣結衣、早瀬憩出演で実写映画化された。

またBialystocksは、2025年11月から年明けにかけて東名阪3会場を巡る『Bialystocks 2+5 Tour』を開催。現在開催中の『Bialystocks 二人編成ツアー 2025』全19公演のソールドアウトを受けて開催となる同ツアーは、7人編成によるバンドセットでのライブとなる。なお同公演のチケットは一般発売中だ。

＜Bialystocks コメント＞

人は誰しも、みな“違国”の住人であり、精神的な隔たりの中を生きています。言葉という、人と人とを繋げたり、時に突き放したりする道具を使いながら、不器用でも他者との関わりの中で、自分の生き方を見つけていく。この物語を邪魔することなく、誰かと誰かが交わる“交差点”で、この曲が誰かを否定も肯定もせず、登場人物のひとりのように鳴ってくれたら嬉しいです。

