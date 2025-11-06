６日の園田競馬全レース終了後に、２０２２、２３年と２年連続でＮＡＲ（地方競馬全国協会）年度代表馬に選定されたイグナイター（牡７歳、園田・新子雅）の引退式が催された。

別れを惜しむファンにイグナイターがラストランを披露した。一緒に２３年のＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１を勝ち取った笹川翼がエスコート。「一番悔しかったのはドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（２４年３月）。自分の技術の未熟さを痛感して、あれで変われた」と相棒に感謝を惜しまなかった。

管理した新子雅師は前日の５日に最後の調教を施して準備を整えた。「レースに向けてではなかったので気楽だったし、思い出をかみしめながら乗った。負けはしたが、（２３年の）南部杯でＧ１級を勝てる手応えをつかんだ。これからの馬たちがいるので（イグナイター）ロスに浸っていられない」と新たな戦略を練る。

今後は北海道・日高のアロースタッドで種牡馬入りする。ファンにあいさつした野田善己オーナーは「毎週楽しみにしていたドラマが終わった感じ。兵庫へ転入当初はダートグレードで勝てればいいなと思っていた。早ければ４年後に子供たちが園田に帰ってくる。夢の続きは、それから」とイグナイター物語の続編を約束した。