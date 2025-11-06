2025年11月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
損得勘定は不運を招きそう……。打算のない言動を心掛けて。
年長の男性と気まずくなりそう。笑顔でかわすようにして。
買い物で失敗しそう。まずはサンプルなどをチェックしてみて。
周りのゴタゴタに巻き込まれると、面倒なことになるかも……。
言い訳は厳禁。間違いは素直に認め、正直に謝罪すると◎。
価値観のぴったり合う人に出会えそう。親友になれる予感あり。
今日こそ豊富な知識を生かせる運。積極的に話しかけてみて。
散財運あり。でもケチになるとツキを落とすので、気前のよさが大切に。
オープンマインドになると物事が順調に進み、ツキも到来するはず。
趣味に入れ込むと幸運な日。他のことは手を抜いてもOK。
自分のペースを貫くと◎。今日ならみんなが認めてくれそう。
募金箱があったら協力しよう。幸運を呼び寄せるきっかけに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
損得勘定は不運を招きそう……。打算のない言動を心掛けて。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
年長の男性と気まずくなりそう。笑顔でかわすようにして。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
買い物で失敗しそう。まずはサンプルなどをチェックしてみて。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
周りのゴタゴタに巻き込まれると、面倒なことになるかも……。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
言い訳は厳禁。間違いは素直に認め、正直に謝罪すると◎。
7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
価値観のぴったり合う人に出会えそう。親友になれる予感あり。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
今日こそ豊富な知識を生かせる運。積極的に話しかけてみて。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
散財運あり。でもケチになるとツキを落とすので、気前のよさが大切に。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
オープンマインドになると物事が順調に進み、ツキも到来するはず。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
趣味に入れ込むと幸運な日。他のことは手を抜いてもOK。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
自分のペースを貫くと◎。今日ならみんなが認めてくれそう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
募金箱があったら協力しよう。幸運を呼び寄せるきっかけに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)