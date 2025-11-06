2025年8月の記録的な大雨で浸水した車の中から男性を救助したとして、霧島市の消防団員4人に表彰状が贈られました。男性の命を救ったのは、迅速な判断と4人の連携プレーでした。



霧島市長から表彰されたのは、市消防団・隼人方面隊日当山第二分団姫城部に所属する消防団員4人です。



2025年8月、線状降水帯が2度発生した県内は、大きな被害に見舞われました。4人は、8月8日の午前6時ごろ、大雨に伴うパトロール中に、半分以上が水に浸かっている車を発見。車内には、高齢の男性が取り残されていました。





（霧島市消防団隼人方面隊日当山第二分団姫城部・芝幸宏部長）「今、救出しないとそのまま沈んでしまうのではないかと思ったので、無我夢中だった」芝部長と団員1人は胸のあたりまで水に浸かりながら、ハンマーで車の後ろ側の窓ガラスを割りました。その後、4人で手分けをして男性を引き上げ、救出しました。命に別条はなかったということです。（霧島市消防団隼人方面隊日当山第二分団姫城部・芝幸宏部長）「消防団活動を33年やっているが、少しでも役に立てたのかなと思っている。これからも、少しでも早めの避難を住民に呼びかけられたら」霧島市消防局は、「2次被害を防ぐために危険だと思ったら速やかに消防や警察に通報してもらいたい」としています。