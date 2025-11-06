「本当、お兄ちゃんに」井戸田潤の美人妻、息子の初スタジオ撮影公開「ちゃんとプロの顔になってる」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは11月6日、自身のInstagramを更新。子どもが初めてフォトスタジオで撮影したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】蜂谷晏海の息子、かわい過ぎる姿
さらに、「赤ちゃんがグズらないように、素早い対応とあやしながら着替えさせてくれたり、プロの技にたくさん助けられました！あっという間の撮影で楽しかったです！」と感謝の言葉をつづりました。
この投稿にファンからは、「ベビバーグも、ちゃんとプロの顔になってる シックな洋服も似合ってる〜。本当、お兄ちゃんになって来ましたねー」「めっちゃかわいいです 衣装オシャレですね！」「ママそっくり かわいいね」「楽しく座ってますね」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】蜂谷晏海の息子、かわい過ぎる姿
初めてスタジオにて撮影蜂谷さんは「ベビバーグ、初めてのスタジオ撮影」とつづり、9枚の写真を掲載。黒いシックな衣装に、大きなリボンとチェック柄のベレー帽を身に着けた子どもが写っています。これはフォトスタジオ「MARLMARL」で撮影したものだそうで、「他にはないシックなイメージの衣装×赤ちゃん、ていうギャップが本当にきゃわいいですよね」と同スタジオの貸衣装について絶賛しています。
この投稿にファンからは、「ベビバーグも、ちゃんとプロの顔になってる シックな洋服も似合ってる〜。本当、お兄ちゃんになって来ましたねー」「めっちゃかわいいです 衣装オシャレですね！」「ママそっくり かわいいね」「楽しく座ってますね」との声が寄せられています。
9月には海デビュー蜂谷さんは9月12日にもInstagramを更新し、子どもが初めて海に行ったことを報告していました。子どもの反応について「ちゃぷんちゃぷんとやってくる波を不思議そうに眺めて、足がつくのもそんなに嫌がらずでした 砂浜に来た鳩をキリッとした顔で観察してるのが面白かった」とつづり、写真では井戸田さんと触れ合う様子も公開しています。第2子の出産も控えている蜂谷さんには、体調に気を付けながら家族との楽しい時間を過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)