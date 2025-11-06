「デイリースポーツ杯楠賞」（６日、園田）

５番人気で川崎のホーリーグレイルが直線で内から一気に抜け出して接戦を制し、重賞２勝目を挙げた。２着は先に仕掛けた愛知のケイズレーヴが首差で粘り込み、３着には３番人気で高知のジュゲムーンが中団から追い込んだ。

最後の１Ｆは１番人気のケイズレーヴと一騎打ちになったが、ホーリーグレイルの勝負根性が上回った。「状態は今までで一番良かった。前夜のカイバも良かったので、今回はいいなと思っていた」と内田勝師は手応え通りの快勝に納得した。

ハーフブルーとベラジオドリームがハナを争って、ホーリーグレイルが６番手、ケイズレーヴは９番手で追走。向正面で後ろからケイズレーヴが先に仕掛けた。「うまく内をかいくぐって行かれたが、ひと呼吸置いて我慢したのがいい方に出た」と矢野貴。砂の深い内ラチ沿いを苦にせず、一気に突き抜けた。

１月のニューイヤーカップ以来となる重賞勝利。長距離輸送に対応できて、１着賞金２０００万円も加算。今後の選択肢は広がった。「昨年に（フォーヴィズムで）勝った兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日・園田）もいいかなと思うが、オーナーと相談して」と内田勝師。次走以降はダートグレードへと戦いのステージが上がりそうだ。