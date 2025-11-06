きょう、米沢女子短期大学と米沢栄養大学の学生食堂で、学生たちに特別なメニューが提供されました。

【写真を見る】なぜ？ 米沢牛の牛丼が衝撃の "ワンコイン" 地域自慢の食に笑顔溢れる大学生！（山形）

そこには、ある狙いがありました。

大内希美アナウンサー「食堂にはどんどん人が集まり行列ができています！皆さんのお目当ては地元の名産・米沢牛を１００パーセント使用した牛丼です」

日本三大和牛のひとつ、米沢牛を使った特製牛丼！

米沢栄養大学と米沢女子短期大学の学食では、普段、日替わり定食を５００円で

提供しています。そして、この「米沢牛丼」の値段もなんと１杯５００円！

■なぜ低価格で？

米沢牛をこの価格で提供するのにはある理由が。

県立米沢栄養大学 県立米沢女子短期大学 阿部宏慈 学長「米沢の食に親しんでもらって米沢で勉強することの嬉しさを味わってもらいたい。そういう意味では地元の食材の中でも有名な米沢牛を味わってもらうのはとても良いこと」

こちらには現在６３３人の学生が通っていて、半数以上が県外出身だといいます。

そのため、「米沢牛を食べたことがない」という学生がほとんど。

そこで、大学が市や地元の精肉店と協力して３年前に学食で「米沢牛丼」の提供をはじめました。

この牛丼は一日１００食限定。昼になると学生たちが一斉に集まり特別な牛丼を味わっていました。

■食べてみての感想

静岡県出身「やわらかい。脂ものってておいしい。（米沢牛を）食べたことがなくて食べられて嬉しい」

米沢市出身「なかなかこの値段で食べられることはないと思うのですごく嬉しい。とても誇りに思えるようなおいしい牛肉」

物価高騰に悩む学生や車を持っていない学生にとって学食は強い味方のようで。

北海道出身「周りにスーパーが少なくてお肉を買いに行くのも大変なので学校で出してくれるのは助かる」

秋田県出身「お肉が嚙みやすくて食べやすい。お手軽に食べられるのがすごく嬉しい」

地域自慢の食を堪能した学生たち。食堂には笑顔が溢れていました。