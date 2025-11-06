NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬8¶¯°ìÈÖ¾è¤ê¡¡ÀèÈ¯¤Î3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦ÅÏÊÕÍ§ºÈ¤¬5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈÌò³ä²Ì¤¿¤¹
¡¡¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢2²óÀï¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ3¡½1Åìµþ¥¬¥¹¡Ê2025Ç¯11·î6Æü¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬º£²Æ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢8¶¯°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÅÏÊÕÍ§ºÈ¤¬5²ó¤ò3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£½é²ó¤³¤½ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬2²ó°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢¼«¿È¤Î2ÂçÂç²ñ½éÀèÈ¯¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê½é²óÌµ»àËþÎÝ¤ò¾·¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ëº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÅÓÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È³«¤¤Ê¤ª¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìÍÎÂç¤«¤é23Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ïº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎËö¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬Æ±°ìÇ¯¤Ç2ÂçÂç²ñ¤È¤â8¶¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢Âç¤¤Ê1¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£