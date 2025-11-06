MIYAVI¡¡¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×Ë¬Ìä¤Î²áµî¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¡Ê44¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè20²óÆñÌ±±Ç²èº×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡ÊUNHCR¡Ë¤Ç¸µÆÃ»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÆ½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê50¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿±Ç²è¡ÖUnbroken¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆñÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏUNHCR¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆñÌ±ÌäÂê¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê38¡Ë¤È¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò½éË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ÏÆñÌ±ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´é¤¬¥ï¥Ã¡ª¤Ã¤Èµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î4·î¡¢UNHCR¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÆñÌ±¡¦¹ñÆâÈòÆñÌ±¤¬¡¢Àï¸åºÇÂç¤Î¡¢1²¯2210Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ò½éË¬Ìä¤·¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¡£ÆñÌ±¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÎÏ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤ÏÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç12·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£
¡¡¡Ö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£