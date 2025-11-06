季節の花が美しいおはぎに！フラワーおはぎ専門店が鹿児島で初のポップアップショップ
芸術の秋にぴったりな美しく繊細な花が咲いているこちらは、おはぎです。フラワーおはぎの専門店が鹿児島市に期間限定ショップをオープンさせました。
華やかなダリアに風情あふれるコスモス。四季のうつろいを目でも舌でも楽しめる「フラワーおはぎ」です。東京・世田谷にあるフラワーおはぎの専門店「Oh！huggy!!」が初めて鹿児島に期間限定のポップアップショップをオープンさせました。
「わあかわいい」
兵庫県芦屋市の老舗和菓子店の餡子や飛騨産のもち米を使い、天然の色素で色付けした白あんや旬の食材をいかして月毎に違うおはぎを作っています。
（Oh! huggy!!世田谷店 森田美也子店長）
「（店名の）ハギーはハグするという意味。抱きしめたくなるようなかわいい可憐なおはぎ」
金木犀のおはぎをいただきました。
（山下香織キャスター）
「さわやか！オレンジだ。爽やかな香りが鼻に抜けました」
白あんにオレンジピールが練り込まれています。
（山下香織キャスター）
「中のもち米がもちもちで白あんの甘さがくどくない爽やかな甘み。2つ3つ4つ余裕で食べられそう」
（お客さん）
「全部可愛くて迷ったので気になるのを買ってみた。テレビでよく見るけど鹿児島じゃなかなか売ってないのでいいなと思って」
「家族みんなでシェアして食べようと思っている」
（Oh! huggy!!世田谷店 森田美也子店長）
「ケーキとかはあると思うけどおはぎでかわいらしいおはぎって少ないと思うのでぜひ色々お試しいただいて楽しんで頂ければ」
「Oh! huggy!!」のポップアップショップは12日まで鹿児島市下荒田のシェアキッチンで営業します。