¡¡°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤¬¿¦°÷ÍÑ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¿·Ê¹µ»ö¤òÌµÃÇ¶¦Í¤·¤¿¤Î¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤À¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹Åìµþ¡¢Âçºå¡¢À¾Éô¤Î3ËÜ¼Ò¤Ï6Æü¡¢»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÀÁµá³Û¤ÏËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤¬Ìó2200Ëü±ß¤Ç¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹3ËÜ¼Ò¤¬·×Ìó6100Ëü±ß¡£
¡¡Î¾¿·Ê¹¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë»Ô¤ÎÆâÉôÄÌÊó¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤é¿·Ê¹³Æ¼Ò¤Îµ»ö¤òÌµÃÇ¤ÇÀé¿Í°Ê¾å¤Î¿¦°÷¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÎëÌÚ¼÷ÌÀ»ÔÄ¹¤¬¡ÖÃøºî¸¢¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Î³«¼¨¤äµ»öÍøÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤È¡ÖÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¹ÊóÉô¤Ï¡Öµ»ö¤ÏÃøºîÊª¤Ç¡¢»Ô¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤äÀÕÇ¤¤òÈÝÄê¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡ÖË¡Îá½ç¼é¤¹¤Ù¤¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬Ãøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡³÷·´»Ô¤Ï¡ÖÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£