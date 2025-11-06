11月9日に投開票が行われる呉市長選。選挙戦の争点と立候補した4人の主張をまとめました。



呉市長選挙に立候補しているのは、現職1人、新人3人の4人です。呉市民の関心は…



■市民（80代）

「人口が少なくなっているような感じがしてしょうがない。人間を増やすような方策を」

■市民（70代）

「呉を活き活きとなって欲しい。死んどるけんね今」



一方、若い世代が関心を寄せるのは「子育て支援の充実」や「若者の誘致」です。主な争点は、2期8年に渡る現職の市政運営への評価と人口減少対策。そして、日本製鉄跡地に整備の計画が進む防衛省の「複合防衛拠点」などです。





新人・東國裕氏は元自衛官です。「複合防衛拠点」の整備計画には反対の立場をとります。■東國裕氏「防衛拠点になると報復攻撃の恐れがあるわけです。平和こそが基本、基礎。反対する市民の声をすくいあげて、中央に訴えていきたい」3期目を目指すのは現職の新原芳明氏。訴えるのは、これまでの市政運営の実績です。■新原芳明氏「呉の未来を止めないため若い人に帰ってきてもらう。様々な政策を打って参りました。呉が若い人にとって誇りのあるかっこいいまちだと。ここで暮らしてみよう、ここに行ってみようと思うためにこれからも思い切り力を尽くしてまいります」新人・能勢泰人氏は国会議員秘書を長く務めました。世代交代と、現市政からの転換を目指します。■能勢泰人氏「チャンスが来てますよ。頑張っていけば大きく変わります。呉が日本で一番楽しいまちに持っていけます。みんなの力で変わっていくんです。みなさん力を貸してください。この呉を変えるために一緒に頑張って参りましょう」新人の杉田憲英氏は元総務省の官僚です。「呉にもう一度元気を取り戻す」と強調します。■杉田憲英氏「呉市中を歩きました。すばらしい若者もいます。元気さを私は市役所でしっかりサポートして参ります。市役所は主役じゃありません。 裏方、黒子、縁の下の力持ちです。そのために私は全力を尽くします」転換期にある呉市の舵取り役に誰を選ぶのか。投開票は11月9日です。（2025年11月6日 放送）