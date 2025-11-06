SNSで見た「離婚したのに高級ホテル旅行」→余裕の秘密が気になって｜SNSで投資詐欺に騙された話【ママリ】

ごく普通の主婦・さつき(29歳)には、夫に秘密の憧れがあった。それは、SNSで目にする「経済的な余裕」のある暮らし。家計簿を気にせず、娘にもっと自由を与えたい。そんなさつきの心の隙を突いて現れたのが、投資で成功したという女性「ミオ」だった。『SNSで投資詐欺に騙された話』第2話をごらんください。

SNSでフォローしていた「ミオ」が、夫の裏切りを乗り越え、投資で経済的自立を達成した姿に、さつきは強く惹かれる。ミオは「同じ境遇の女性を救いたい」と謳い、限定500名の無料投資ノウハウ共有グループへの招待を投稿。さつきは「自立したい」という切実な思いから、匿名アカウントでその誘いに乗ってしまう。

憧れのインスタグラマー

私がフォローしていたのは、「ミオ」という名前の女性でした。年齢は私とさほど変わらないくらい。最初の彼女の投稿は、本当に普通のママ友のそれでした。



「今日の晩ご飯は鶏むね肉で節約ヘルシー！」とか、「小さい子どもがいると、育児って大変だけど楽しいよね」なんて、生活に役立つ情報や、共感できる日常をアップしていたんです。だから、私は何の疑いもなく、彼女に親近感を覚えていました。



でもある日、投稿がパタリと止まったんです。



「あれ？最近どうしたんだろう？」と心配していたら、数週間後、久しぶりに投稿された内容は、長文の、まるでドラマのような告白でした。



『実は、夫が不倫をしていました。私、裏切られて、もうどうしようもないくらい辛くて、しばらくSNSから離れていました』



コメント欄はたちまち「大丈夫？」「つらかったね」という励ましで溢れました。私ももちろん、「無理しないでね」と心を込めてコメントしました。

彼女への憧れが大きくなる

そして、ここから彼女の投稿は一変します。



『でも、私、もう大丈夫。自分の力で生きていける経済力があったから、迷わず離婚を選びました』



次の瞬間から、彼女のタイムラインには、まるで別の世界が広がっていました。ラグジュアリーなホテルのプールサイドで微笑む写真、海外旅行先での美味しい食事の数々、そして、さりげなく置かれたハイブランドの財布…。



「すごい、離婚したばかりなのに、こんなに余裕があるなんて！」



コメント欄はさらに沸き立ちました。



「ミオさん、一体どうしてそんなにお金があるの？」

「まさかご実家が資産家とか？」

「経済力があるって、具体的に何をしているか教えて！」



ミオさんは、そんな質問に対して、堂々と答えていました。



『正直に言いますね。私は、投資と暗号資産で、この数年でしっかりと資産を増やしました。もちろん、離婚なんて予想外の出来事だったけど、自分で稼ぐ力を持っていたことが、私と子どもの未来を守ってくれました』

自分にスイッチが入った瞬間

その言葉に、私は深く共感してしまいました。私と俊哉は仲良しだけど、もし、もしも俊哉に何かあったら？病気や事故で働けなくなったら？そのとき、私には、なおを守るだけの経済力があるだろうか。



ミオさんは、さらに畳み掛けるように投稿しました。



『私のように、経済的な不安から解放されたい女性のために、無料で投資のノウハウをお教えします。私を裏切った元夫を見返すためにも、同じ境遇の女性を救いたい。定員500名限定で、LINEグループに招待します。興味のある方は、こちらのQRコードからどうぞ』



限定500名。その言葉が、私の心のスイッチを完全に押しました。



「500人か…すぐに埋まっちゃうかもしれない」



私は、俊哉が会社で、なおが昼寝をしている間に、そっとQRコードを読み込みました。自分のアカウント名ではない、投資専用の匿名LINEアカウントを作り、ミオさんの公式LINEにメッセージを送ったんです。



『無料セミナー、興味があります！私も経済的に自立したいです』



するとすぐに返信が来ました。



『さつきさん、勇気ある決断ですね！素晴らしいです。では、こちらの「暗号資産運用ノウハウ共有グループ」にご招待しますね』



これで、私はもう後戻りのできない道に足を踏み入れてしまったのです。誰にも言えない秘密を抱えて、スマホの画面を見つめながら、私の心は期待と、ほんの少しの不安で震えていました。

あとがき：計算された共感と、信頼の崩壊

親近感のある投稿で信頼を築き、次に「離婚」という共感を呼ぶドラマで感情的な繋がりを深める。そして最後に、経済的な不安を抱える女性の心を直接突く「自立」という言葉で、行動へと誘導する…。SNSで見かけた「できすぎた話」は、果たして本当なのでしょうか。



「無料で教える」という言葉の裏には、ターゲットの心理を完璧に読み込んだ悪意が潜んでいることも。さつきが希望を抱き、QRコードを読み込む瞬間には不安を感じます。お金にまつわる決断は、もう少し自分で調べて安心できた上でしたいものですよね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）