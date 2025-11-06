作家の岩井志麻子さんが６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。５日に発表された「現代用語の基礎知識 選 ２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０について、私見を述べた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーアーでは、選ばれた言葉の中に学歴詐称疑惑の中、２度目の不信任案が可決され失職した静岡・伊東市の田久保真紀前市長の関連ワード「卒業証書１９・２秒」がノミネートされたことを報じた記事を紹介。

この件について聞かれた岩井さんは「本当にあの元市長なら（表彰式に）来そうなんですよね」と笑顔でコメント。

ＭＣの大島由香里アナウンサーが「来るのが空気読めないのか、来ないのが空気読めないのか、どっちでしょうかね？」と問いかけると垣花正は「いやあ、来るのは空気読んでないでしょ。華やかな場に登壇するというのは」とチクリ。

この言葉を受け、岩井さんは「あの市長なら来るって気がするんですよね」と再度、口にすると「私は来るにベットするよ。絶対、来ます！」と言い切っていた。