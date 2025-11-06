【世界初】佐賀大が「アトピー角結膜炎」“分子治療薬”を開発へ 日本人20人に1人の目の病気
佐賀大学医学部は6日、世界初の治療薬の開発を始めると発表しました。日本人の20人に1人がかかる目の病気「アトピー角結膜炎」の原因となる特定分子だけに作用する治療薬だということです。
■佐賀大学医学部 アレルギー学分野・出原賢治 特任教授
「慢性のアレルギー性結膜炎を改善する効果を発見しました。今回、我々が対象としたのはアトピー角結膜炎。」
佐賀大学医学部などの研究グループはおととし、アトピー性皮膚炎のかゆみの原因となるタンパク質の結合を防ぐ化合物「CP4715」を発見しました。
すでに皮膚炎用の薬として開発が進む「CP4715」を、「アトピー角結膜炎」を発症したマウスの目に投与したところ、世界で初めて炎症が改善することを確認しました。
今後、目薬や塗り薬としての研究も進め、実用化されれば「アトピー角結膜炎」の原因となる特定分子だけに作用する世界初の治療薬になるということです。
■出原 特任教授
「ピンポイントで『ある分子』だけを抑えると比較的、副作用を回避できる。」
出原特任教授は「CP4715」を使った世界初の分子治療薬が実用化されれば、現在使用されているステロイドなどに比べて副作用が軽減されると話しています。