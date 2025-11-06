『ばけばけ』高石あかり、1年9ヶ月前の初写真集が重版決定 アザーカット特別公開
俳優の高石あかり（※高=はしごだか）が、昨年2月に発売したファースト写真集『高石あかりファースト写真集 幻灯』が、大反響につき重版が決定した。
【写真】さまざまなシチュエーションで魅力を放つ高石あかり
現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ役として注目を集める高石。俳優としての確かな存在感はもちろん、ファッション誌や広告など、幅広いフィールドで活躍の場を広げている。そして写真集の重版を受けてこの度、写真集には掲載しきれなかったアザーカットを特別公開した。
“幻”をテーマに撮影を行った本作は、台湾の台南・高雄エリアロケを敢行。その撮影期間中にしか設置されていなかったという、まさに“幻”のようなメリーゴーランドでのカットのほか、大きな金魚に驚いている瞬間など、3泊4日のロケで垣間見れた高石のさまざまな表情を届けている。
重版分に関して、11月下旬より順次全国の書店にて販売開始予定。
【写真】さまざまなシチュエーションで魅力を放つ高石あかり
現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ役として注目を集める高石。俳優としての確かな存在感はもちろん、ファッション誌や広告など、幅広いフィールドで活躍の場を広げている。そして写真集の重版を受けてこの度、写真集には掲載しきれなかったアザーカットを特別公開した。
“幻”をテーマに撮影を行った本作は、台湾の台南・高雄エリアロケを敢行。その撮影期間中にしか設置されていなかったという、まさに“幻”のようなメリーゴーランドでのカットのほか、大きな金魚に驚いている瞬間など、3泊4日のロケで垣間見れた高石のさまざまな表情を届けている。
重版分に関して、11月下旬より順次全国の書店にて販売開始予定。