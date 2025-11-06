カルマ、流行語大賞に『ゴジュウジャー』“結婚しようよ、吠”ノミネートされず嘆く ファン「チョコミントよりもホ・エ・ル」
俳優のカルマが5日、自身のXを更新。『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』のノミネート30語に“謎せりふ”がノミネートされなかったことを悔しんだ。
【画像あり】衝撃の「結婚しようよ、吠！」は台本通りだった 異例の公開にファン歓喜
カルマはスーパー戦隊最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』にクオン役で出演している。クオンといえば、第15話「ストップ・ザ・ジューンブライド」で、テガジューンに乗りながらテガソードに乗る弟の吠（演：冬野心央）へ発した衝撃的なせりふ「結婚しようよ、吠！」が人気。放送直後には、もちろんトレンド入りし、大きな話題となっていた。
カルマはXで「やはり弟に結婚しようよはダメだったかー笑」とポスト。ファンは「チョコミントよりもホ・エ・ル」「ファン界隈では流行だけでなく伝説に残るセリフだと思いますよ！」「ニコ生のネット流行語大賞が本番です」と反応していた。
■発表されたノミネート語30は以下の通り（50音順）
「エッホエッホ」
「オールドメディア」
「おてつたび」
「オンカジ」
「企業風土」
「教皇選挙」
「緊急銃猟（クマ被害）」
「国宝（観た）」
「古古古米」
「7月5日」
「戦後80年（昭和100年）」
「卒業証書19・2秒」
「チャッピー」
「チョコミントよりもあ・な・た」
「トランプ関税」
「長袖をください」
「二季」
「ぬい活」
「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」
「ビジュイイじゃん」
「ひょうろく」
「物価高」
「フリーランス保護法」
「平成女児」
「ほいたらね」
「麻辣湯」
「ミャクミャク」
「薬膳」
「ラブブ」
「リカバリーウェア」
