¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÇµÓËÜ²È¡¦ËåÈø¥æ¥¦¥«»á¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËåÈø»á¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¼«ËýÏÃ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¶È²È¡¦ZÍû»á¤Ï¡ÖËåÈø¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥àÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤ÎÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢ËåÈø»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÅ¨¤Ë²ó¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËåÈø»á¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥¤¥¸¥ê¤Ç¥¥ì¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊýºß½»¶â¤Ê¤·¥¸¥¸¥¤¤À¤±¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡ª·èºÛ¸¢¤Î¤Ê¤¤¥¸¥¸¥¤¤¬Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤È¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËåÈø»á¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼ÃåÍÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ýÏÀ¤òYouTube¡Ö¿·R25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÅ¸³«¡£¡Ö40ºÐ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ä¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¤é¤¬ÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£