タレントの小島瑠璃子（31）が6日、都内で行われた「2025 中国ドキュメンタリー映画祭 in Japan」映画「名無しの子」（21日公開、監督竹内亮）の完成披露試写会トークイベントにスペシャルゲストとして登壇。活動再開後初で、23年5月以来901日ぶりの公の場となった。

小島は23年2月にホリプロを退社。中国への留学を理由に芸能活動を事実上休止していたが、今年10月に活動再開を発表。この日は金髪に茶色のワンピース姿で登場し、中国語であいさつした。

復帰のニュースを目にしたという竹内監督から今後の活動について問われると「お話があれば、いろいろやっていきたい。文字を書く仕事もやりたくて。日中お茶日記とかやりたい」とアピール。報道陣に「よろしくお願いいたします！」と呼びかけ、大きな拍手を浴びていた。

◇小島瑠璃子（こじま・るりこ） 1993年12月23日生まれ、千葉県出身。09年にホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリ受賞。TBS系「サタデープラス」では7年間MCを務めた。23年2月にホリプロを退社し、同年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産したが、今年2月に夫が急死。約2年半の芸能活動休止を経て、今年10月に個人事務所での芸能活動の再開、会社の設立を発表した。