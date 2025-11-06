冬限定♡エテュセの”スキンケアパウダー”で叶える、血色ツヤ肌！

乾燥やくすみが気になる冬こそ、肌にうるおいと血色感をプラスしたいもの。エテュセが提案する今季のテーマは、“ピンクの多幸感”。人気のスキンケアパウダーとマスカラベースシリーズから、冬限定のリッチな新作が登場します。ふんわり透明ツヤ肌と、エクステ級の上向きまつ毛で、冬メイクに華やぎを添えて。11月6日(木)より全国・数量限定発売です♡

冬限定カラー「ラディアントピンク」で叶えるツヤ肌

累計出荷数100万個*を突破した人気シリーズ「スキンケアパウダー(ルース)」から、限定カラー「ラディアントピンク」(税込2,970円)が登場。

乾燥や血色感不足が気になる冬肌を、うるおい感と透明感のあるツヤで包み込みます。

“とけこみ微粒子パウダー”が毛穴やアラを自然にぼかし、まるで素肌が美しくなったようなやわふわ仕上げに。Wヒアルロン酸や美容オイル配合で、乾燥知らずのしっとり肌をキープ。

ピンクベージュの光が、内側からにじむような血色感を演出します。

カバーマークから冬の限定色登場♡大人肌を明るく魅せる「ライティング カラー パウダー」

限定パッケージのマスカラベースで印象的な目もとに

まるでまつ毛が増えたような仕上がりを叶える「マスカラベース リッチ LE」(税込1,870円)が、ピンクボトルの限定デザインで登場。

長短2種のブラック繊維と「エクステンションコーム」が、まつ毛1本1本を美しくセパレートし、上向きカールを長時間キープします。

軽量ベースでふわっと軽やかなつけ心地ながら、汗・皮脂・涙に強いウォータープルーフ処方。

ブルーパールが透け感のあるツヤを添え、ナチュラルなのに印象的な目もとに導きます。美容液成分配合で、まつ毛ケアも叶える優秀アイテムです。

“ピンクの多幸感”で冬メイクにときめきを♡

冬の肌を明るく彩るエテュセの限定コレクションは、どちらも“ピンクの幸福感”がテーマ。肌をうるおいで包み込み、まつ毛にきらめきを宿すことで、いつものメイクに特別な魔法をかけてくれます。

ホリデーシーズンの気分を高める限定パッケージも魅力。ふわりと香るようなツヤと血色感をまとって、心まで華やぐ冬メイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♡