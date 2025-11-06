県内では6日、住宅の敷地内や、民家、学校の近くなどでクマの目撃情報が相次いでいます。長岡市では同一場所付近で3頭のクマが目撃されたところもありました。



今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。



警察から6日に発表されている午後7時10分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）





＜午前の発表＞◆長岡市・6日午前6時10分頃、長岡市菅畑の市道でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は、民家の直近◆村上市・6日午前6時43分頃、村上市下助渕の一般住宅裏のやぶの中でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は、住宅付近◆魚沼市・6日午前7時40分頃。魚沼市小出島の道路上で、クマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は民家直近の路上◆南魚沼市・6日午前6時47分頃、南魚沼市長崎の田んぼにクマ2頭を目撃・クマの体長は約1メートルと約0.5メートル・目撃場所は民家から約150メートル付近・6日午前5時55分頃。南魚沼市荒金でクマ1頭が道路を横切るのを目撃・クマの体長は約0.7メートル・目撃場所は、民家から約80メートル◆村上市・6日午前8時8分頃、村上市平林の一般住宅の敷地内でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は住宅◆糸魚川市・6日午前7時45分頃、糸魚川市市振で、住民から「家の裏にクマ1頭がいる」と通報・クマの体長は約1.5メートル・目撃場所は、住宅の直近◆南魚沼市・6日午前8時頃、南魚沼市石打の道路上で、クマ1頭を目撃・クマの体長は約1.2メートル・目撃場所は、民家の直近◆見附市・6日午前8時30分頃、見附市内町の大平森林公園で通行人がクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.7メートル・目撃場所は大平森林公園＜午後の発表＞◆湯沢町・6日午前11時35分頃、湯沢町湯沢で、クマ1頭が道路を横断していったのを目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家の直近◆阿賀町・6日午前11時45分頃、阿賀町谷沢でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.4メートル・目撃場所は民家から約300メートルの道路上◆阿賀町・6日午前11時頃、阿賀町花立で、クマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は民家から約15メートルのやぶの中◆長岡市・6日午後2時30分頃、長岡市平地の市道脇で柿の木に登っていたクマ2頭と、近くの茂みにいた1頭を目撃・クマの体長は柿の木にいた2頭は約0.5メートル、茂みのなかにいたクマは不明。・目撃場所は民家の直近◆阿賀町・6日午後4時5分頃、阿賀町新谷でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は民家の直近で、主要地方道の新発田・津川線の路上◆南魚沼市・6日午後4時15分頃、南魚沼市上原でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は中学校のすぐ近く◆南魚沼市・6日午後4時58分頃、南魚沼市山谷の会社の敷地内でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル◆村上市・6日午後5時45分頃、村上市有明の国道290号を横断するクマ2頭を目撃・クマ2頭の体長は約1.5メートルと約0.5メートル・目撃場所付近には住宅◆新発田市・6日午後6時5分頃、新発田市新保小路の道路上でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル◆村上市・6日午後6時15分頃、村上市坂町でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.7メートル・目撃場所の付近には、住宅や店舗◆魚沼市・6日午後6時30分頃、魚沼市岡新田で雑木林から道路に出てきたクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は、民家の直近道路クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。