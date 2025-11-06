【クマ警戒】3頭を同時に目撃も 住宅や会社の敷地内、学校の近くで…クマの目撃情報が相次ぐ（6日午後7時10分現在）《新潟》
県内では6日、住宅の敷地内や、民家、学校の近くなどでクマの目撃情報が相次いでいます。長岡市では同一場所付近で3頭のクマが目撃されたところもありました。
今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。
警察から6日に発表されている午後7時10分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
◆長岡市
・6日午前6時10分頃、長岡市菅畑の市道でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は、民家の直近
◆村上市
・6日午前6時43分頃、村上市下助渕の一般住宅裏のやぶの中でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は、住宅付近
◆魚沼市
・6日午前7時40分頃。魚沼市小出島の道路上で、クマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は民家直近の路上
◆南魚沼市
・6日午前6時47分頃、南魚沼市長崎の田んぼにクマ2頭を目撃
・クマの体長は約1メートルと約0.5メートル
・目撃場所は民家から約150メートル付近
・6日午前5時55分頃。南魚沼市荒金でクマ1頭が道路を横切るのを目撃
・クマの体長は約0.7メートル
・目撃場所は、民家から約80メートル
◆村上市
・6日午前8時8分頃、村上市平林の一般住宅の敷地内でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は住宅
◆糸魚川市
・6日午前7時45分頃、糸魚川市市振で、住民から「家の裏にクマ1頭がいる」と通報
・クマの体長は約1.5メートル
・目撃場所は、住宅の直近
◆南魚沼市
・6日午前8時頃、南魚沼市石打の道路上で、クマ1頭を目撃
・クマの体長は約1.2メートル
・目撃場所は、民家の直近
◆見附市
・6日午前8時30分頃、見附市内町の大平森林公園で通行人がクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.7メートル
・目撃場所は大平森林公園
＜午後の発表＞
◆湯沢町
・6日午前11時35分頃、湯沢町湯沢で、クマ1頭が道路を横断していったのを目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は民家の直近
◆阿賀町
・6日午前11時45分頃、阿賀町谷沢でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.4メートル
・目撃場所は民家から約300メートルの道路上
◆阿賀町
・6日午前11時頃、阿賀町花立で、クマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は民家から約15メートルのやぶの中
◆長岡市
・6日午後2時30分頃、長岡市平地の市道脇で柿の木に登っていたクマ2頭と、近くの茂みにいた1頭を目撃
・クマの体長は柿の木にいた2頭は約0.5メートル、茂みのなかにいたクマは不明。
・目撃場所は民家の直近
◆阿賀町
・6日午後4時5分頃、阿賀町新谷でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は民家の直近で、主要地方道の新発田・津川線の路上
◆南魚沼市
・6日午後4時15分頃、南魚沼市上原でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は中学校のすぐ近く
◆南魚沼市
・6日午後4時58分頃、南魚沼市山谷の会社の敷地内でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
◆村上市
・6日午後5時45分頃、村上市有明の国道290号を横断するクマ2頭を目撃
・クマ2頭の体長は約1.5メートルと約0.5メートル
・目撃場所付近には住宅
◆新発田市
・6日午後6時5分頃、新発田市新保小路の道路上でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
◆村上市
・6日午後6時15分頃、村上市坂町でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.7メートル
・目撃場所の付近には、住宅や店舗
◆魚沼市
・6日午後6時30分頃、魚沼市岡新田で雑木林から道路に出てきたクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は、民家の直近道路
クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。