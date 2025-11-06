【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】溜まりに溜まった結果「苦手⇒キライ！」＜第3話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第3話 帰ってからイライラ
【編集部コメント】
その場で言い返せなくても、腹が立たないわけではありません。あとでなぜその発言をされたのか考えて、自分はどうして不快に感じたのか整理が終わるとスズカさんはやっと怒りが湧いてくるようですね。こうして、どんどんイライラが溜まっていくスズカさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
