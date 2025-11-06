¡Ö¤Ê¤ó¤Ä¡¼¡¼³Ê¹¥¤ò¡×¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë»°³ÑË¹¡Ä200¾¡±¦ÏÓà·ãÎõ¥®¥ã¥Ã¥×á37ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²ÈÂ²¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡ÖHappyBirthday¥Ñ¥Ñ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¡¼·¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Ê¤ó¤Ä¡¼¡¼³Ê¹¥¤ò¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£