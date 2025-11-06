ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ä´é¸«ÃÎ¤ê¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸«¤»¤¿àÁÇ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö°ìÃÊ¤È»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Î´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Îà¼«Á³ÂÎ¤Ê´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌçÊüÁ÷¶É¡ÖSportsNet LA¡×¤Î¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ëà¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´éá¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
/NO_OUTPUT}¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö´ó¤êÅº¤¦¾Ð´é¤¬¤Þ¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤³¤È¡×¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ªÆó¿Í°ìÃÊ¤È»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÍ¥¤·¤½¤¦¤À¤·²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£