行方不明者の捜索や犯罪捜査などで活躍する警察犬の合同訓練が、きょう天童市で行われました。

【写真を見る】行方不明者の捜索や犯罪捜査などで活躍！ 警察犬の合同訓練 再挑戦し再び警察犬を目指す犬も！（山形）

県警の警察犬と民間が育てる嘱託警察犬が合同で訓練を行うのは、今回が初めてです。

きょうの訓練には県警の警察犬１頭と、民間の嘱託警察犬など１３頭に、その指導手が参加。訓練技術向上や警察犬の能力を高めるため、今回初めて合同訓練が実施されました。

警察犬の役目は、「行方不明者の捜索」や事件発生時の「犯人の捜索」などです。

こちらは、においを手がかりに対象者を探す訓練。ガーゼについたにおいを記憶し、見事、対象者を捜し当てました。

このほかにも、においをもとに遺留品を見つける訓練や足あとのにおいから隠れる犯人を捜し出す訓練なども行われました。

■嘱託警察犬を目指す犬も！

今回の訓練には、嘱託警察犬を目指す犬と指導手も参加。

こちらはボーダーコリーのゆずちゃん６歳と指導手の元木さんです。

ゆずちゃんの指導手 元木有理奈さん「去年試験を受けて受かりまして、今年は残念ながら落ちてしまった。来年度再挑戦しようと。諦めずに最後まで挑戦できるよう練習していこうと思う」

来年の試験までおよそ半年。同じにおいを判別して探し出す訓練を繰り返し行っていました。

参加した指導手「（訓練を）毎日やっても現場に行ってそれを発揮できるかというのはまた経験が必要」

実際に捜索で力を発揮するのは並大抵のことではありません。参加者たちは、効果的な指導方法などを共有し、理解を深めていました。

県警察本部 刑事部鑑識課 小林智浩 課長「被疑者が逃げる場所はいろいろある。その地区、地域でも違いますし、街の中、野原、山、いろいろあります。その状況にあわせて追跡できる警察犬を育成していきたい」