¡¡­àÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó­á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤Î»°¸Í¤Ê¤Ä¤á(35)¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÆàÎÉ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤Î¥¦¥Ã¥É¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£Á°È±¤ò¼Ð¤á¤ËÊ¬¤±¡¢¼ª¤Î¾å¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Î»°¸Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤­¤ã¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¤¢¤é¡ªÁÇÅ¨¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»°¸Í¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¥½¥ó¥°¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿­à¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó­á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤ÏNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×(TBS¡¢24Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¤¢¤Ä¤á¤¿¡£