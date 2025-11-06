¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é10Ç¯¡Ä35ºÐ½÷Í¥à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤é¡ªÁÇÅ¨¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×
¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â
¡¡àÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥óá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤Î»°¸Í¤Ê¤Ä¤á(35)¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤Î¥¦¥Ã¥É¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£Á°È±¤ò¼Ð¤á¤ËÊ¬¤±¡¢¼ª¤Î¾å¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Î»°¸Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤¤ã¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¤¢¤é¡ªÁÇÅ¨¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»°¸Í¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¥½¥ó¥°¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿à¤Ñ¤Ã¤Ä¤óá¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤ÏNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×(TBS¡¢24Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¤¢¤Ä¤á¤¿¡£