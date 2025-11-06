¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¤«¤é20Ç¯¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡Ä¡×¿Íµ¤½÷Í¥àÊì¿Æá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦32ºÐ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¤¬¸¶ºî¡Ä
¡¡¡Ö14ºÐ¤ÎÊì¡×¤«¤é20Ç¯¡Ä¡£½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè(32)¤¬ÍèÇ¯1·î¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡¢»þ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡Øñ¥ÂÀ¡Ù¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÌ¤Íè¡Ù¤Î»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Èº¬À¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤Îñ¥ÂÀ(Å·ÌîÍ¥)¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤Û¤ó¤ï¤«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÊì¿ÆÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¤ÎÂ³¤¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ä¡×¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊì¿ÆÌò¡¢´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¤«¤é20Ç¯¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2011Ç¯)¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÓËÜ²È¤Î°¤Áê¥¯¥ß¥³¤È¡¢Ì¡²è²È¤Î¹õÇþ¤Ï¤Â¤á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤¬¸¶ºî¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï13ºÐ¤À¤Ã¤¿2006Ç¯¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î½Ð»º¡¦Ç¥¿±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£