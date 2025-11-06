石川遼、1アンダー発進も内容に苦悩「試されていると感じる」
＜ACNチャンピオンシップ 初日◇6日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞ティショットに苦しんだ石川遼は4バーディ・3ボギーの「70」と伸ばし切れず、首位と6打差の1アンダー・37位タイ発進。2日目以降の巻き返しにはショットの立て直しが急務となった。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
序盤は決して悪くなかった。スタートの10番から13番まで、パー3を除く3ホールでのフェアウェイキープ率は100％だった。しかし、1つのミスからリズムが崩れる。「14番で左のOBに行きそうになって、そこからいいショットはほぼなかった。長い一日になってしまったなという感じです」。続く15番パー3でこの日2つ目のバーディを奪ったが、16、17番では短いパットを外すなど、連続ボギーを喫した。この日の全選手の平均スコアは「-0.283」。伸ばしたかったインをイーブンパーで折り返した。1番のティショットは「ファー」と自ら声を出して右のバンカーへ。結果的にバンカーからの2打目を3メートルにつけてバーディとしたが、ティショットの不安は拭えない。2番は3UTで「ど引っ掛けして」左のバンカー。3Wを選んだ4番はフィニッシュで手を離したが、ボールはフェアウェイに飛んだ。「（4番は）狙いよりちょっと右でしたけど、十分許容範囲のショット。きょうは左へのミスが多くて、あれぐらいの感じじゃないと右にボールが出ないんだなって感じでした」。自身の感覚と実際に飛んでいくボールのズレが埋まらないことを象徴するような場面。このホールはチップインバーディで小さくガッツポーズも見せたが、ショットの乱れを解消するきっかけにはならなかったインとは対照的にアウトは「+0.594」と平均スコアがオーバーパー。「スコアを作るのはショットだけではないので、リカバリーをしっかりやっていれば、まとまってくる。そこは続けながらショットを修正したいなと思います」。その中での1アンダーは前向きな要素だが、やはり上位を追いかけるためにはショットの立て直しが必要だ。「昨年に比べて難しいコンディション。やりがいがあるし、自分のゴルフがどこまでできるか、試されているなと感じています。正直、きょうは自分のゴルフができなかったので、まずは自分の中の評価をしっかり高めて、自分を信じてやるだけですね」。ここ2試合は3位→5位と続けて上位フィニッシュ。シーズン終盤に向けて、いい流れをここで切らすわけにはいかない。（文・田中宏治）
