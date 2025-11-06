『Venue101』“101回目”記念SPにSaucy Dog、BE:FIRST、HANAのVTR出演が決定
NHKの音楽番組『Venue101』が、レギュラー放送“101回目”の節目を記念した特別番組『Venue101「101回 大感謝SP」』を、8日午後11時から45分拡大で生放送する。放送を目前に控え、新たな出演者や企画内容が発表された。
【集合ショット】カワイイ！個性的な着こなしで登場したHANA
本番組ではすでに、INI、NiziU、マカロニえんぴつ、KiiiKiiiの4組によるスタジオライブや、Number_i、IVEのガウル、日向坂46の出演が告知されていたが、今回新たに、Saucy Dog、BE:FIRST、HANAのVTR出演が決定。いずれも番組と縁の深いアーティストで、それぞれに向けて“感謝状”が贈られる。
また、日向坂46からは金村美玖と上村ひなのがスタジオトークゲストとして登場することも明らかに。思い出に残る出演回についてエピソードを語る予定となっている。
視聴者参加型の「もう一度見たいライブパフォーマンス」企画も注目を集めており、これまでに寄せられたリクエストはすでに2万9000件を突破。番組ではその中から選ばれた名パフォーマンスを、視聴者のコメントとともに紹介する。好評を受けて、応募受付は7日午後6時まで延長された。
MC・濱家隆一と生田絵梨花による番組発ユニット・ハマいくの特集では、『紅白歌合戦』での「ビート DE トーヒ」や、今年10月放送の『FNS鬼レンチャン歌謡祭』で披露された「love10」など、話題のパフォーマンスの舞台裏も紹介する。
そのほか、「COMING UP」ではKiiiKiiiのパフォーマンスとともに、これまでの注目アーティスト46組を振り返る企画も。アーティストの思い出の料理を紹介する「Menu101」コーナーのハイライトも放送される。
■放送予定
11月8日（土）午後11時〜11時45分 ＜NHK総合＞
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
【スタジオパフォーマンス】（五十音順）
・INI「Present」
・KiiiKiii「I DO ME」
・NiziU「▽Emotion」（▽＝ハート）
・マカロニえんぴつ「ハナ」
【トーク出演】
・日向坂46（金村美玖、上村ひなの）
【VTR出演】（五十音順）
・ガウル（IVE）
・Saucy Dog
・Number_i
・HANA
・BE:FIRST
【MC】濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花
【ナレーション】服部伴蔵門
