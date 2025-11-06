フリーアナウンサーの森香澄（30）が5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。デート企画に出演した人気お笑い芸人にダメ出しする場面があった。

この日はお笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）とモデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）のデート企画が行われた。

森は不参加と言いながらも、2人には黙ってモニターで様子をチェック。車中の2人の会話を聞いて「ちょっとロマンチックな雰囲気がゼロですね」と言い切った。

クレープ店ではクレープを食べる2人に「クレープを利用して可愛いとか思ってもらおうとかそういうのが一切ないですね。クレープをただ食べています」とコメントした。

さらに東ブクロが「前に共演してから余計に岡田さんのグラビアめっちゃ見てるのよ」と語り、「和室ですっごい足長い、水着のアレ。アレ何回見たか。何回こうしたか」と指で画像を拡大しようとするしぐさを見せると、岡田は「どこをだよ！」とツッコミを入れる場面が。森は画面越しに「もうサイテー」とツッコミを入れた。

また岡田が「私と森香澄さん、どっちが可愛いですか」と直球質問する場面も。東ブクロは「いやそれは紗佳やわ」と即答。「おらんから言うとかじゃない」「そんなん、森香澄とは比べものにならない。ほんまに。大差やわ。俺岡田さんを大事にしたい」と言い切った。森は「なんだろう。ジェラシーは感じません」と淡々と話した。

東ブクロは岡田に「好きやわあ」とさりげなく思いを伝える場面もあったが、岡田は無表情のままだった。森はこれにも「これブクロさんが良くなさすぎるわ、本当に。ブクロさんってデート下手なんですね」とバッサリと斬り捨てた。

さらにはLINE交換しようと言いだすも、岡田に「いいよ」と返され動揺し、スタッフの携帯だと明かされた東ブクロに「押されすぎ」とあきれ顔。「1回でもキュンとさせてほしいなあ」と物足りなさげに語った。

東ブクロは岡田に髪を触るように言われるなど、デートはすっかり岡田のペースに。森は「凄いペースにのまれちゃってるもん」と厳しく解説した。

そうして東ブクロは最後に思いをぶつけあう場面では、告白はせずに本気モードで「ホンマに友達になってよ」と懇願し、「友達？いいよ」と岡田。東ブクロは「その先にもし、もう一歩行けそうになったら、また森香澄さんの番組で（告白する）お世話にならせて。ダメ押しのデート、ちゃんとスタジオ作って」とこの先も思い描いた。

岡田が「絶対嫌だ！なんでそんなに本気なんですか」と尋ねると、東ブクロは「当たり前やん！めっちゃチャンスもらってんねんで」ときっぱりと言い切った。

するとそこに森が登場。「ブクロさんが、デートがめっちゃ下手って。ヤバすぎ」と酷評すると、岡田は「マジでそう」と断言したが、結局東ブクロと岡田はLINEを交換することに。

そうして収録が終わった後にも、岡田は「やった方がいいこととやらない方がいいこと、逆逆逆、全部逆！」などと東ブクロに説教し、東ブクロは「帰るわ、俺ホンマ」と苦笑いした。