¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤ª»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡10·î¤ËÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ¹çºî¤Î±Ç²è¡ØÌ¾Ìµ¤·¤Î»Ò¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢Éüµ¢¸å¤ÎÊúÉé¸ì¤ë
¡¡Æ±ºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ÃÝÆâÎ¼´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾®Åç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤·»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡Ä°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¡¢Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤ª»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ï¢ºÜ¡©¥³¥é¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ªÃã¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤Ë¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¸»ú¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤¬¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¡©¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ãæ¿´¤Ç¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾®Åç¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë