Ãæ¹ñ¹ÁÏÑ¤ÇÊ£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷¤¬³ÈÂç¡¡±ìÂæ¹Á¡¢Æü´Ú¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢·ë¤Ö¿·µòÅÀ¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî11·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ÁÏÑ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢³¤±¿¤ÈÅ´Æ»¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ¢Á÷¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ßÊª¤ò¹Á¤ÇÀÑ¤ßÂØ¤¨¡¢¹ñÆâÅ´Æ»ÌÖ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¤Ø¤È±¿¤Ö¥ë¡¼¥È¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÍ¢Á÷»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Åì¾Ê¤Î±ìÂæ¹Á¤Ç¤Ï¡¢Æâ³°ËÇ¹ÒÏ©16ËÜ¤È¡ÖÃæÆü´Ú³¤¾å¥Ï¥¤¥¦¥¨¡¼¡×¡¢Ãæ¹ñ¤È²¤½£¤ò·ë¤Ö¹ñºÝÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¡ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡×¤òÏ¢·ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æü´Ú¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ò·ë¤ÖÊ£¿ô¤ÎÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹Á¤«¤é±¿ÈÂÁ¥¤Ç´°À®¼Ö¤ò±ìÂæ¹Á¤Ë±¿¤Ó¡¢¡ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡×¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¤Æ¿·áÅ¥«¥·¥å¥¬¥ë·ÐÍ³¤Ç¥¥ë¥®¥¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀÇ´Ø¤ÏÊ£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷¸þ¤±¤ÎÍ¥¶øÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤ÈÅ´Æ»Í¢Á÷¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î±¿Á÷Êý¼°¤òÅý¹ç¤·¤¿1Ëç¤Î²ßÊª±¿Á÷¾õ¤À¤±¤Ç±Û¶²ßÊª¤ÎÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Ï½¾Íè¤ÎÍ¢Á÷¤ÈÈæ¤Ù¡¢Áí¥³¥¹¥È¤ò25¡Á50¡óÍÞ¤¨¡¢Í¢Á÷»þ´Ö¤òÌóÈ¾Ê¬¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Î¹ÁÏÑ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥»¥ó¥µ¡¼°ÌÃÖÂ¬Äê¡¢´Ä¶Ç§ÃÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¹ÁÏÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ìÂæ¹Á¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö¡ÊAGV¡Ë¤¬´°À®¼Ö¤òÁ°¸å30¥»¥ó¥Á¡¢º¸±¦70¥»¥ó¥Á¤Î´Ö³Ö¤ÇÀ°Á³¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/îº琨¡¢Ä¥ûÓ×Þ¡Ë