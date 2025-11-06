「私いくつに見える？」若見えアピール＆医師狙い！義姉のシンドイ婚活の行末は？
「私いくつに見える？」と若見えアピールがすごい義姉。そんな義姉に職場の同僚（医師）を紹介して！と頼み込まれた主人公・遙は、義姉の婚活に突然巻き込まれてしまいます。
「私にふさわしいのはお医者さん」「それ以上の肩書がないと話にならない」と、高望みすぎる条件を掲げ、自分の状況を顧みない発言に困り果てる遙ですがー。
若く見えること、自分の美貌に自信がある義姉の美穂に、
同僚の医師を結婚相手として紹介してくれと義母に言われて、これは面倒なことになったぞと困り果てる遙ですが…。
謎の行動力で遙の父にまで頼み込んできた美穂に、仕方なく何人か紹介することになってしまいます…。
完全に義姉・美穂の婚活に巻き込まれてしまった遙。
義姉の婚活はどんな着地をみせるのでしょうか？ その結末を見届けてください！
＞＞【まんが】義姉の婚活事情
(ウーマンエキサイト編集部)
「私にふさわしいのはお医者さん」「それ以上の肩書がないと話にならない」と、高望みすぎる条件を掲げ、自分の状況を顧みない発言に困り果てる遙ですがー。
若く見えること、自分の美貌に自信がある義姉の美穂に、
同僚の医師を結婚相手として紹介してくれと義母に言われて、これは面倒なことになったぞと困り果てる遙ですが…。
謎の行動力で遙の父にまで頼み込んできた美穂に、仕方なく何人か紹介することになってしまいます…。
完全に義姉・美穂の婚活に巻き込まれてしまった遙。
義姉の婚活はどんな着地をみせるのでしょうか？ その結末を見届けてください！
＞＞【まんが】義姉の婚活事情
(ウーマンエキサイト編集部)