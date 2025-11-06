つるの剛士、“ウルトラセブン”森次晃嗣とのレアな2ショットに特撮ファン歓喜「凄い」「ツーショットは国宝級」
タレントのつるの剛士（50）が6日、自身のインスタグラムを更新。『ウルトラマン』シリーズで主人公を演じた“先輩”とのレアな2ショットを公開した。
【写真】“ウルトラマンダイナ”つるの剛士＆“ウルトラセブン”森次晃嗣のレアな2ショット
『ウルトラマンダイナ』（1997〜98年）で主人公のアスカ・シンを演じたつるのは、「セブン先輩 お元気」とつづり、『ウルトラセブン』（1967〜68年）の主人公・モロボシダンを演じた俳優の森次晃嗣（82）との2ショットをアップ。
神奈川県藤沢市にある森次が経営するカフェレストラン『ジョリーシャポー』と思われる場所で、それぞれ演じたウルトラマンのフィギアを前に、肩を組みグッドポーズを決めている。
この2ショットにファンからは「凄い カッコいいです」「昭和と平成 二代英雄」「ヒーローのツーショットは国宝級です」「ウルトラ戦士はいつまでも、輝いてます」「ウルトラマンに守られてる藤沢最強ですね」などのコメントが寄せられている。
