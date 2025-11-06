６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、クマ被害による死者数が過去最多の年の２倍以上と最悪となっていることを報じた。

コメンテーターで出演の元財務官僚で国際弁護士の山口真由氏は「この間、円山動物園に行って、ヒグマの檻があったんで見たんですけど、あれはもう無理だなと思いました。目を合わせて後ずさるとか（いざ遭遇したら）絶対無理だなって迫力があって」と話し出すと「複合的な要因があると思いますけど…。縄張りが必要なのかとか、森の中にエサがないんじゃないかとか、里山が整備されなくなって本当のクマの領域との境界線がなくなったんじゃないかとか様々に言われますけど、まずは実態把握と言うか、どの程度、個体数が増えていて、どの程度、１頭ごとの縄張りが必要なのかを調査しなきゃいけない」と続けた。

その上で「ハンターも最近、狩猟免許を取る人が増えてると思うんですけど、イノシシやシカであれば趣味としての狩猟の延長で行けるっていうんですよね。でも、クマっていうのは手負いにしちゃダメで一発必中じゃないといけない。趣味じゃなくて仕事としての狩猟じゃなくちゃいけなくて、これは訓練するのに相当かかるらしいんですよね。だから、警察がライフルを持つだけじゃなくて、訓練をしないと。民間の猟友会、ボランティアに頼るのは限界が来てるので、もっと政府がコミットして育てていかなきゃいけない段階なんじゃないかと思います」と提言していた。