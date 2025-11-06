earth music&ecology のUSEDアイテムも期間限定で20％オフに！人気ブランドが全品20％オフの「USED SALE」で冬服をオトクにゲットしよ

ファッション通販サイト「STRIPE CLUB」内にあるOFFICIAL USED SHOP（ブランド公式古着通販）では、2025年11月10日23時59分まで、表示価格からさらに20％オフになるお得なセールを開催中です。

こんなに安くていいの！？

セール対象となるのは、earth music&ecology、Green Parks SELECT、AMERICAN HOLICをはじめとする、人気ブランドの古着3000点以上。

≪USED≫と記載のある対象商品をカートに入れると、販売価格から20％オフの割引が適用されます。

「≪USED≫SET2点ZIPベスト+ニットワンピース」は6999円から2687円に、「≪USED≫ダブルYカラージャケット」は1万5290円から3425円に、「≪USED≫ジレワンピース」は6999円から1343円になるなど、どれも衝撃の安さ......！ 中には、最大84％オフからさらに20％オフになるアイテムも。

トレンド感満載のUSED商品を、さらにお得にゲットできるビッグチャンス。頼れる冬服をコスパ良く買いたい、そんな願いを叶えてくれるアイテムがズラリと並んでいますよ。

なお、会員ステージ特典との併用が可能ですが、他割引サービスとの併用はできません。

予告なく商品価格や対象アイテムが変更になる場合があります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）