2025年11月4日、ストリーマーでありYouTuberとしても活躍しているスタンミが、自身のYouTubeチャンネルを更新。箱根で聖地巡礼旅をする様子を公開した。

今回巡る聖地の題材は、『新世紀エヴァンゲリオン』。箱根は本作の舞台となる要塞都市「第3新東京市」のモデルとなっており、スタンミも「嬉しい」と今回の旅に期待を寄せているようだ。さらにスタンミは綾波レイの制服姿に着替え、旅を続行することに。

まず最初にやってきたのは、作中に登場する「ヤシマ作戦」の舞台となった芦ノ湖。スタンミは「たまらん」と興奮し、早くも次の聖地へ向かう。続いては、作中に登場する「第3新東京市立第壱中学校」のモデルとなった廃校だ。スタンミは「ちょっと（雰囲気）でてる」とコメント。さらに山中の公園のトイレは『新世紀エヴァンゲリオン』仕様になっており、これには「すげぇ！」とかなり驚いたようだ。

その後は『新世紀エヴァンゲリオン』とコラボしているローソンや、綾波レイの家がある場所や、葛城ミサトのマンションなどを訪れ、今回の聖地巡礼は終了した。

今回の動画に視聴者からは「様子のおかしいイケメン過ぎる」「最高すぎる笑」「スタさん最高」といった声が集まった。

